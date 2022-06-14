ЕС заинтересован в расширении энергетического сотрудничества с Израилем — СМИ

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен приветствует дружбу с Иерусалимом и говорит, что газопровод East Med является инвестицией в энергетическую безопасность Европы и Израиля.

«Израиль и Европа являются естественными партнерами из-за их демократических ценностей и общего прошлого. Европа и Израиль обречены быть друзьями и союзниками, потому что история Европы — это история еврейского народа», — заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня во время своего выступлении в Университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, сообщает The Times of Israel.

«Самая сильная связь между нами — это наша вера в демократию и демократические ценности», — сказала она, высоко оценив наследие и видение первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Фон дер Ляйен добавила, что в молодости ее вдохновляла Голда Меир, которая занимала пост премьер-министра с 1969 по 1974 год.

«Демократия укрепила наши особые узы дружбы на протяжении десятилетий. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, демократии, такие как Европа и Израиль, должны сблизиться», — добавила она.

Фон дер Ляйен назвал российское вторжение в Украину посягательством на саму демократию и высоко оценил гуманитарную помощь Израиля и прием некоторых украинских беженцев.

Она затронула и тему опасной зависимости Европы от российского природного газа и нефти, а также призвала к расширению энергетического сотрудничества между Израилем и Европой.

«У нас готовятся два крупных проекта: самый длинный и глубокий в мире подводный силовой кабель, соединяющий Израиль с Кипром и Грецией, и трубопровод для газа и чистого водорода в Восточном Средиземноморье. Это инвестиции в энергетическую безопасность Европы и Израиля», — сказала она.

В соответствии с мнением Европейской комиссии о том, что природный газ — ископаемое топливо — считается зеленой энергией, фон дер Ляйен сказала, что энергетическое сотрудничество Европы и Израиля поможет бороться с изменением климата.

На данный момент перспектива поставки израильского газа в Европу чревата проблемами и потребует крупных долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.

Поскольку трубопровода, связывающего его морские месторождения с Европой, нет, на данный момент одним из вариантов является транспортировка природного газа в Египет, где его можно будет сжижать для экспорта морским транспортом в Европу. Другой возможный сценарий – строительство трубопровода в Турцию.

Третьим вариантом является проект EastMed, на который ссылалась фон дер Ляйен, предложение о строительстве трубопровода на морском дне, который свяжет Израиль с Кипром и Грецией. Однако эксперты выразили обеспокоенность по поводу стоимости и жизнеспособности проекта.

В этом месяце ЕС официально ввел запрет на большую часть импорта российской нефти, самые жесткие санкции из-за войны на Украине. Фон дер Ляйен предложила блоку отказаться от зависимости от российских углеводородов, включая газ, к 2027 году.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС поставлять газ из Египта и Израиля. Представители Европейского союза публично заявили, что блок намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали проекта от 7 июня не разглашаются.

Курсор сообщал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.