Катар прекращает финансирование сектора Газа - СМИ

Из Дохи были обещания найти решение проблемы, но сейчас диалог между сторонами зашел в тупик.

Между террористической организацией ХАМАС и Катаром возникла напряженность из-за желания катарцев остановить поток наличных денег в сектор Газа.

Об этом со ссылкой на палестинские СМИ сообщает портал Maariv.

Так, по словам высокопоставленных чиновников ХАМАСа, несколько дней назад состоялась напряженная встреча со спецпредставителем Катара в секторе Газа Мухаммедом аль-Амади после того, как стало известно, что катарцы также отказываются финансировать закупки топлива для местной электростанции.

Источники пояснили, что Аль-Амиди ясно дал понять руководству ХАМАСа в Газе, что Катар «не всегда сможет вливать деньги в Газу» и что необходимо искать постоянное и лучшее решение. По их словам, около трех месяцев назад внезапно прекратили выплату 7 миллионов долларов на зарплату рабочим, и что из Дохи были обещания найти решение этой проблемы, но сейчас диалог между сторонами зашел в тупик.

От имени официальных лиц также было заявлено, что решение возобновить нарушения порядка на границе сектора Газа было принято на самом высоком уровне в руководстве ХАМАСа с целью заставить Израиль найти решения, учитывая, что это "часть блокады, которая вызывает кризис в секторе Газа".

Как сообщал Курсор, в пятницу, 15 сентября, израильские силы безопасности подверглись нападению в секторе Газа с применением дымовых гранат и взрывных устройств. Солдаты ЦАХАЛа ответили мерами по разгону беспорядков.

Армия обороны Израиля нанесла удар по террористическому аванпосту ХАМАСа, когда палестинцы устроили беспорядки на границе Израиля с сектором Газа. По меньшей мере 12 жителей Газы получили ранения.

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