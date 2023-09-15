ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе

По меньшей мере 12 палестинцев получили ранения.

Израильские силы безопасности в пятницу, 15 сентября, подверглись нападению в секторе Газа с применением дымовых гранат и взрывных устройств. Солдаты ЦАХАЛа ответили мерами по разгону беспорядков.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что Армия обороны Израиля нанесла удар по террористическому аванпосту ХАМАСа, когда палестинцы устроили беспорядки на границе Израиля с сектором Газа. По меньшей мере 12 жителей Газы получили ранения.

Среди израильских военнослужащих не было зафиксировано ранений или жертв. Беспорядки и последующий удар ЦАХАЛа по террористической организации произошли, когда израильтяне празднуют Рош ха-Шана.

Как сообщал Курсор, в связи с празднованием Рош ха-Шана ЦАХАЛ объявляет о введении временной блокады на палестинские территории в Иудее и Самарии. Также будут закрыты пограничные переходы в секторе Газа.

Блокада началась в ночь с четверга на пятницу, 15 сентября, в 23:59 и продлится до воскресенья, 23:59. Вопрос о блокаде на последующую неделю и другие праздники будет решен позже на основе оценки безопасности ситуации.

Представитель ЦАХАЛа отметил, что во время блокады разрешен пропуск только для гуманитарных и медицинских ситуаций, при наличии исключительных обстоятельств и разрешения координатора правительства на палестинских территориях.

Отметим, в Иерусалиме все синагоги будут окружены вооруженной охраной на время праздников.