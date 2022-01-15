Каждый девятый случай инфицирования вирусом в Израиле — повторное заражение: отчет

В настоящее время в Израиле наблюдается рост инфицирования, вызванного штаммом Омикрон.

Согласно данным, примерно каждый девятый из недавних случаев заражения коронавирусом, который диагностирован в Израиле, был у людей, которые ранее болели этим вирусом. Это 11% от всех подтвержденных случаев заражения.

Об этом сообщает Times of Israel.

Однако пока нет подробностей по поводу того, были ли эти люди вакцинированы, если лишь информация, что половина была частично привита.

В настоящее время в Израиле наблюдается новая волна заболеваемости из-за штамма Омикрон, который очень стремительно распространяется по стране.

По прогнозам специалистов в стране ожидается около 100 000 новых случаев каждый день. Однако из-за изменения в протоколе тестирования, сложно вычислить точное количество случаев инфицирования коронавирусом. Однако сообщается, что в Израиле наблюдается медленный рост числа тяжелобольных пациентов, нуждающихся в ИВЛ из-за заражения штаммом Омикрон, по сравнению с предыдущими волнами.

Несмотря на высокую заразность, штамм Омикрон, который в настоящее время доминирует в стране, считается менее опасным, чем предыдущие варианты. Данные Министерства здравоохранения показывают, что количество тяжелобольных пациентов и смертей значительно ниже.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что риск заразится Омикроном для переболевших коронавирусом в пять раз выше.

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