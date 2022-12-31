Киберпреступность в Израиле: как правительство Нетаниягу намерено решать проблему

Израильский рынок кибербезопасности находится на грани уничтожения после решения США о закрытии двух ведущих израильских киберкомпаний.

Киберпреступность станет одним из главных вопросов, которые нужно решать немедленно. В качестве министра обороны решение этого вопроса берет на себя Йоав Галант.

Об этом сообщает Haaretz.

После скандального решения администрации Байдена в ноябре 2021 года, когда две израильские компании, NSO Group и Candiru, попали в черный список, сектор борьбы с киберпреступностью сильно пострадал.

Это связано с причастностью NSO к делу со взломом телефонов противников режима и правозащитников в развивающихся странах. Израильские официальные лица неоднократно пытались заставить американцев изменить свое мнение, но безрезультатно. В значительной степени недавно ушедшее правительство унаследовало эту неразбериху от предыдущего.

Нетаниягу и Йоси Коэн, возглавлявший Моссад с 2016 по 2021 год, продвигали «кибердипломатию», когда возможности израильских компаний в киберсфере предлагались режимам, которые согласились укрепить связи в сфере безопасности с Израилем, а иногда и также дипломатические отношения.

После решения США в минобороны приняли решение сократить список стран, в которые израильские компании могут продавать наступательную киберпродукцию.

Сейчас ведомства США заняли выжидательную позицию, а в это время израильский рынок кибербезопасности находится на грани уничтожения. Министерство обороны пытается найти компромисс, чтобы уйти от прошлого, когда израильское программное обеспечение использовалось марокканской разведкой для наблюдения за официальными лицами во Франции, но и изменить текущий сокращенный список разрешенных направлений экспорта.

Ранее Курсор писал, что новый министр обороны Йоав Галант сделал важное заявление во время встречи с Бени Ганцем.