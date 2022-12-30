Новый министр обороны Йоав Галант сделал важное заявление во время встречи с Бени Ганцем

Министр обороны Йоав Галант встретился сегодня с Бени Ганцем.

«Безопасность Израиля превыше всех противоречий, я договорился с депутатом Кнессета Ганцем, что мы будем поддерживать связь и в дальнейшем», — сказал он.

Уходящий министр обороны Ганц сказал: «Государство Израиль сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности, и я уверен, что опыт Йоава и доверенная ему стабильная и надежная система безопасности очень помогут ему в его роли».

Галант, член правого «Ликуда», получил ключевой портфель за день до того, как кабинет Нетаниягу был приведен к присяге перед парламентом.

Бывший командующий южным регионом Израиля, Галант также занимал несколько министерских постов в предыдущих кабинетах Нетаниягу.

Галант, родившийся в средиземноморском порту Яффо в 1958 году в семье поляков, переживших Холокост, был кадровым военным.

Он был офицером элитного подразделения морской пехоты, известного как Флотилия-13, когда оно проводило операцию против палестинского движения ФАТХ в Ливане в 1978 году.

Подразделение ликвидировало около 20 палестинских боевиков, что вошло в историю израильской армии.

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