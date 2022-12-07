Китай открыл в Израиле нелегальный полицейский участок для слежки за своими гражданами – СМИ

По данным неправительственной организации Safeguard Defenders, Китай открыл в Израиле полицейский участок для слежки за гражданами Китая за границей.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Этот участок является одним из 110 по всему миру, на которые ссылается базирующаяся в Мадриде организация, стремящаяся поддерживать группы гражданского общества и юристов-правозащитников в Азии.

Последнее обновление списка полицейских участков включает нелегальное отделение полиции, открытое от лица полиции города Наньтун в неизвестном месте.

Safeguard Defenders цитирует новостной репортаж с китайского сайта Our Jiangsu от 29 апреля 2020 года, в котором описывается встреча между полицией Наньтун и китайскими зарубежными сервисными центрами, в которой, среди прочих, участвовал «Сюй Вейсон с израильской рабочей станции».

«Зарубежная полиция города Наньтун и Центр обслуживания зарубежных китайцев являются важным связующим звеном между Наньтуном и международным сообществом и защищают права и интересы Наньтуна за границей», ‒ сказано в сообщении.

Safeguard Defenders заявляет, что полицейские участки, большинство из которых находятся в Европе, используются для преследования и запугивания китайских граждан и диссидентов, проживающих за границей, а также для того, чтобы убедить их вернуться в Китай.

Официально эти «сервисные станции» существуют, чтобы помогать жителям Китая или туристам в определенных странах, как часть ассоциации диаспоры, призванной обеспечить позитивную и полезную сеть за границей. В ноябре министерство иностранных дел Китая сообщило журналистам, что они используются для решения таких задач, как продление водительских прав и другой документации.

Однако у этих станций может быть и альтернативная роль: убеждение некоторых граждан Китая вернуться в Китай. Safeguard Defenders привела конкретные примеры этих китайских станций в Испании и Сербии, которые убеждали граждан Китая вернуться домой.

Китайские власти открыто убеждали людей вернуться, заявив летом 2022 года, что около 230 000 человек, помеченных как «беглецы», были «убеждены вернуться» в период с апреля 2021 года по июль 2022 года, по данным Safeguard Defenders.

Посольство Китая в Израиле не ответило на запросы о станции. Некоторые полицейские участки были созданы в сотрудничестве с принимающей страной. В МИД отказались комментировать, так ли это в Израиле.

«Курсор» сообщал, что Китай всколыхнул рынок новых автомобилей Израиля.