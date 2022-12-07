Китай всколыхнул рынок новых автомобилей Израиля

Переход на электромобили принес в Израиль в этом году много новых китайских автомобильных брендов.

За первые 11 месяцев 2022 года в Израиль было доставлено 256 700 новых автомобилей, что на 9,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, и близко к среднему показателю за последнее десятилетие.

В 2021 году на автомобильном рынке произошли заметные изменения, поскольку акцент сместился с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили. Почти 10% новых автомобилей, проданных в 2022 году, составляют электромобили по сравнению с 1% три года назад, и около 35% новых автомобилей, проданных в ноябре, были электромобилями. Этот процент может еще больше возрасти в декабре, так как покупатели спешат приобрести электромобиль до того, как налог на покупку вырастет с 10% до 20% в январе.

Переход на электромобили также изменил состав брендов, продаваемых в Израиле, поскольку китайские компании активно выходят на местный рынок. За первые 11 месяцев 2022 года в Израиле было продано 24 000 электромобилей, в том числе 6 000 только в ноябре, а 64% электромобилей, проданных в Израиле в этом году, были произведены в Китае. В эту цифру входят западные бренды, которые производятся в Китае, такие как Tesla и Polestar (Volvo), хотя китайцы рассматривают их как экспорт на запад.

Китайский автопроизводитель Geely лидирует в общем объеме продаж электромобилей в Израиле в 2022 году. Geely продала 5 700 электромобилей Geometry C и занимает 25% рынка. На втором месте Tesla, которая продала 4 000 электромобилей Model 3, что дает ей 17,5% рынка. На третьем месте китайская компания BYD, которая продала 1 860 своих электромобилей ATTO 3, несмотря на то, что они были запущены в Израиле всего два месяца назад.

Всего в 2022 году в Израиль прибыло восемь новых китайских моделей, и это только начало. По крайней мере, еще два бренда — Dongfeng Voyah и Great Wall Wey — будут запущены в Израиле до конца года. В 2023 году мы можем ожидать появления по крайней мере еще пяти новых моделей, включая Ora от Great Wall с агрессивной ценой для массового рынка и Neta от Hozon также для массового рынка и, возможно, также для рынка премиум-класса. Geely Smart будет ориентирован на рынок компактных автомобилей премиум-класса, а Geely Zeekr будет нацелен на рынок ультра-премиальных автомобилей, а также Seres от Diongfeng.

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