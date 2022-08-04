Toyota отзывает 3,5 тыс. автомобилей

Японская компания Toyota объявила об отзыве кроссовера RAV4 2022 модельного года. На данный момент на рынке США отзывают около 3,5 тыс. автомобилей, но не исключено, что отзывная кампания будет распространена и на другие рынки.
Так, под сервисную акцию попали автомобили с передними сиденьями с электрорегулировкой в восьми направлениях. Эти сиденья могут иметь дефект, из-за которого электронная система автомобиля не видит, есть ли на сиденье пассажир. Это означает, что подушка безопасности не сработает в случае аварии.
Представители Toyota уверяют, что проблема вряд ли присутствует во всех моделях, оснащенных электрическими пассажирскими сиденьями. Кроме того, не поступало сообщений о жертвах аварий, вызванных неисправностью подушек безопасности.
Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.
Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.