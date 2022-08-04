Toyota отзывает 3,5 тыс. автомобилей

Под отзывную компанию попали автомобили с передними сиденьями с электрорегулировкой в ​​восьми направлениях. Из-за неисправности может не сработать подушка безопасности.

Японская компания Toyota объявила об отзыве кроссовера RAV4 2022 модельного года. На данный момент на рынке США отзывают около 3,5 тыс. автомобилей, но не исключено, что отзывная кампания будет распространена и на другие рынки.

Так, под сервисную акцию попали автомобили с передними сиденьями с электрорегулировкой в ​​восьми направлениях. Эти сиденья могут иметь дефект, из-за которого электронная система автомобиля не видит, есть ли на сиденье пассажир. Это означает, что подушка безопасности не сработает в случае аварии.

Представители Toyota уверяют, что проблема вряд ли присутствует во всех моделях, оснащенных электрическими пассажирскими сиденьями. Кроме того, не поступало сообщений о жертвах аварий, вызванных неисправностью подушек безопасности.

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