Кнессет отмечает день рождения

24 тевета 5709 года по еврейскому календарю (25 января 1949 г.) прошли первые выборы парламент Государства Израиль. А вот 15 швата 5709 года (14 февраля 1949 г.), в день праздника Ту би-Шват в Иерусалиме, в штаб-квартире Еврейского агентства было открыто первое заседание вновь избранного Учредительного собрания Государства Израиль

Тогда по дороге к Иерусалиму депутаты остановились в Шаар-Агай, чтобы принять участие в насаждениях леса. Именно с того момента высадка деревьев в окрестностях стала частью ежегодных празднований дня рождения парламента Израиля.

Примечательно, что спустя два дня после того, как Учредительное собрание начало работу, депутаты приняли решение, что законодательное собрание Государства Израиль будет называться «Кнессет».

И вот именно сегодня, в один день с Новым годом деревьев, отмечается день рождения Кнессета.

С этим праздником израильский парламент поздравили на телеграм-канале «Израиль по-русски«.

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