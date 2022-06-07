Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов

Законопроект об обеспечении людей с ограниченными способностями подразумевает список таких услуг, как трудоустройство, индивидуальный контроль социального работника, транспорт и других.

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о социальном обеспечении людей с ограниченными способностями. Этот закон впервые закрепляет на государственном уровне права инвалидов.

Министр иностранных дел Яир Лапид объявил о принятии этого закона во вторник. Он давно выступал в его поддержку.

Лапид написал в Twitter: «В этот закон было вложено более девяти лет работы, и его сегодняшнее утверждение в Кнессете — результат напряженной работы многих хороших и решительных людей во главе с министром труда, социальных дел и социального обслуживания Меиром Коэном».

היום אושר בקריאה ראשונה חוק זכויות הרווחה לאנשים עם מוגבלויות. יותר מ-9 שנים של עבודה הושקעו בחוק הזה, ואישורו בכנסת היום הוא תוצאה של עבודה מאומצת של הרבה אנשים טובים ונחושים, בראשם שר הרווחה @MKmeircohen

כל הפרטים על החוק בלינק>> https://t.co/KqjVxbup9G pic.twitter.com/oxTjCWNVfc — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) June 6, 2022

Министерство труда, социального обеспечения и социального обслуживания после окончательного утверждения закона начнет подготовку к переводу жильцов домов вспомоществования в квартиры с индивидуальным пакетом услуг.

Законопроект определяет набор услуг для каждого жильца, в частности контроль соцработника, профориентация, транспортные нужды, трудоустройство и многое другое.

Реализация законопроекта потребует бюджетных средств в размере 2,2 млрд шекелей. Для того чтобы начать его реализацию уже в 2023 году, правительство одобрило предложение Коэна и Лапида о выделении 1,8 млрд шекелей из бюджета Минтруда.

Напомним, Кнессет проголосовал против повторного назначения министром религии Матана Каханы.