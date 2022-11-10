Коалиционные переговоры: религиозные партии потребовали особые портфели

Итамар Бен-Гвир хочет быть министром внутренней безопасности. При этом спросит добавить полномочии по введению новых реформ.

Религиозные партии помогли Биньямину Нетаниягу прийти к власти, поэтому запросили определенные, самые важные портфели.

При этом известно, что основные должности уже распределены, сообщает israelinfo.

Поступила информация, что Ицхак Гольдкнопф станет министром строительства, а председателем финансовой комиссии Кнессета станет Моше Гафни.

Кроме того “Яадут а-Тора” требует дополнительно два министерских кресла.

Бецалель Смотрич видит себя министром финансов или министром обороны. Дополнительно он просит для своей партии министерство по делам религий.

Итамар Бен-Гвир намерен быть министром внутренней безопасности. При этом с дополнительными полномочиями — разрешением реформ, которые потребуют миллиардных вложений. Деньги он собирается забрать с реформ, утвержденных ранее прошлым правительством для помощи арабскому обществу.

ШАС хотят пост министра внутренних дел для Арье Дери, а просят денег на “сохранение еврейской идентичности” и на ортодоксов. ШАС требует портфель министерства по делам поселений.

Ранее Курсор писал, что Данон передал Нетаниягу послание: Мы хотим, чтобы министры от Ликуда возглавили революцию.