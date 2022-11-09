Данон передал Нетаниягу послание: Мы хотим, чтобы министры от Ликуда возглавили революцию

Экс-посол Израиля в ООН заявил о своих амбициях стать спикером Кнессета.

9 ноября, в среду, Дани Данон провел вечеринку победы в мошаве Цафрия с участием сотен активистов «Ликуда».

Об этом сообщает INN.

Экс-посол Израиля в ООН, которого избрали в Кнессет по списку «Ликуда», передал послание Биньямину Нетаниягу:

«Отсюда я говорю председателю нашего движения: будьте сильными в переговорах. Это правда, что у нас есть хорошие партнеры, но мы должны обеспечить, чтобы важные файлы оказались в руках «Ликуда». Мы хотим, чтобы министры от «Ликуда» возглавили революцию, которую мы обещали. Важно, чтобы все видели нас ведущими, а не ведомыми»

Также Данон сказал, что стремится занять должность спикера Кнессета. Даже во время своего пребывания в ООН он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Комитета по правовым вопросам.

«И сумел возглавить этот комитет. Подобного положения раньше не достигал в ООН ни один израильтянин. Были те, кто хмурил брови, но, в конце концов, я победил заручившись поддержкой 144 послов. Когда я нацеливаюсь на какую-то должность, я знаю, как до нее добраться», – добавил он.

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