Коалиция призвала к диалогу по судебной реформе

В большинстве признают: для того, чтобы понять, какие пункты реформы являются лишними, нужна широкая общественная дискуссия.

Большинство приглашает депутатов от коалиции и представителей судебной власти присоединиться к обсуждению реформы израильской юридической системы.

Об этом говорится в материале 9tv.co.il.

Отмечается, что неназванный высокопоставленный деятель коалиции рассказал, что инициаторы реформы понимают: некоторые аспекты предложенных изменений дублируют друг друга. По его словам, для того, чтобы понять, какие пункты реформы являются лишними, нужна широкая общественная дискуссия.

«Журналисты даже приводят примеры возможного политического торга: в обмен на готовность принять изменения в комиссии по назначению судей коалиция согласна увеличить количество голосов депутатов, необходимых для преодоления вето БАГАЦа. Другой вариант размена – оставить состав комиссии по назначению судей без изменений в обмен на отмену нормы, по которой председателем Верховного суда становится его старейший член», — говорится в материале.

При этом, согласно информации СМИ, оппозиция пока отвергает возможность диалога на эту тему. Ее лидер Яир Лапид заявил, выступая в Кнессете, что отказывается обсуждать детали судебной реформы и тем самым давать ей легитимацию.

Как сообщал Курсор, полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы.

Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».