В Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против нового правительства

По данным СМИ, в марше приняли участие несколько тысяч человек.

Тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам»

«Как углубить расистскую дискриминацию арабских граждан, как урезать социальные бюджеты, как дискриминировать по половому признаку. Мы не будем сидеть дома и не будем предаваться отчаянию и разочарованию. Где борьба — там и надежда. И мы начнем борьбу за дом каждого из нас», — заявили участники марша.

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Ранее Курсор писал, что решение Нетаниягу потенциально может создать политический хаос. Поддерживая свою давнюю политику, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался назначить исполняющего обязанности премьер-министра, когда на прошлой неделе было приведено к присяге 37-е правительство Израиля.

Напомним, в Марокко сообщили, при каком условии откроют посольство в Израиле. Израиль пока решил не вступать в переговоры с Марокко., поскольку не готов принять решение по выдвинутому ультиматуму.