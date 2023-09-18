Когда США объявят об отмене въездных виз для израильтян – СМИ

Хорошие новости для путешественников.

Источник в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявил, что вскоре в США объявят об отмене въездных виз для израильтян.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

По его словам, это произойдет уже 26 сентября.

Ранее мы писали о том, что сразу в несколько популярных курортных стран планируют упрощение въезда для жителей Израиля. В частности, в Таиланде, Вьетнаме и на Сейшельских островах могут это реализовать уже до конца этого года.

В Таиланде выдача виз начнется на 90 дней вместо 30. Также Вьетнам может ввести упрощенную электронную визу, а на Сейшельских островах – безвизовый режим.

Также "Курсор" сообщал, что в аэропорту Бен-Гурион произойдут существенные изменения ради успешного обслуживания большого количества пассажиров. В частности, произойдет открытие 11 новых ресторанов, включая кафе, пекарни, пиццерии, мясные рестораны и многое другое. Недавно уже открыли три тендера, а вскоре запланировано открытие дополнительных тендеров.