Сразу несколько популярных курортных стран планируют упростить въезд для израильтян

Одна из них хочет ввести безвиз.

В Таиланде, Вьетнаме и на Сейшельских островах планируют упрощение въезда для граждан Израиля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

Они планируют это реализовать уже до конца этого года. В частности, в Таиланде начнут выдавать визы на 90 дней вместо 30.

В то же время во Вьетнаме планируют ввод упрощенной электронной визы, а на Сейшельских островах – ввод безвизового режима.

Ранее у израильтян спросили, повлияла ли ситуация в экономике на их планы касаемо заграничных поездок в этом году. Оказалось, что 61% респондентов решили сократить количество поездок в 2023 году, и лишь 2% ответили, что количество их перелетов увеличилось.

По словам 43% опрошенных, они предпочитают отдыхать в зарубежных странах, а не в Израиле. Иную точку зрения высказали 27% респондентов – они предпочитают наслаждаться отпусков в нашей стране.

Кроме этого, экономика повлияла на предпочтение наших сограждан. Так, этим летом израильтяне отдавали предпочтение коротким рейсам в Грецию, Турцию, на Кипр и так далее.

"Курсор" сообщал, что израильские отели срочно снижают цены для отдыхающих.

Также мы писали, что израильских туристов предупредили о неожиданной опасности на одном из самых популярных пляжей Европы. Оказалось, что они могут стать жертвами нападения животных.

Помимо этого стало известно, что один из самых посещаемых городов Европы ужесточит правила пребывания для туристов.