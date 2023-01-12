Кохави покидает пост начальника штаба ЦАХАЛа, но есть нюанс

Уже в понедельник, 16 января, начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави покинет свой пост, но перед этим он хочет до конца недели получить результаты расследований трех серьезных инцидентов, произошедших в ЦАХАЛ за последние месяцы.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Утверждается, что Кохави хочет оставить своему преемнику, генерал-майору Герци Халеви, «чистый стол».

В четверг, 12 декабря, расследование взлома базы Сде Тейман на юге Израиля, в ходе которого были украдены тысячи патронов, должны завершить и опубликовать его результаты. По информации источников, выводы будут серьезными и будут включать в себя критику отдельных названых офицеров на базе, а также рекомендации выговоров и даже увольнений.

Согласно подробностям, раскрытым после инцидента, сразу два проникновения на базу не были обнаружены в течение нескольких дней, а не одно, как объявили изначально. Также за последние пять лет было совершено шесть инфильтраций.

Расследование установило, что подозреваемыми являются восемь бедуинов из Негева. Группа якобы подготовилась к проникновению на базу, проведя разведывательные действия и постоянно за ней наблюдая. В день проникновения они срезали ограждение по периметру и успешно проникли внутрь.

Также запланирована публикация выводов расследования инцидента, произошедшего три месяца назад в Самарии, в ходе которого погиб старший сержант Идо Барух. Расследование выявило недостатки в действиях сил безопасности.

Еще один отчет профессионального комитета касается инцидента, во время которого сержанта Натан Фитуси застрелил его товарищ вблизи «стыковой линии» в августе. Отчет дополняет оперативный отчет, опубликованный в декабре. Следственный отдел военной полиции еще должен решить, предъявлять ли обвинение солдату, застрелившему сержанта.

«Курсор» сообщал, что офицера ЦАХАЛа арестовали за кумовство.