Офицера ЦАХАЛа арестовали за кумовство

Офицера ЦАХАЛа в звании майора арестовало и допросило Управление военных расследований в связи с подозрением в том, что он продвигал родственников в подразделении Генерального штаба.

Об этом сообщает Kan News.

В рамках расследования выяснили, что офицер отказался отметить какой-либо конфликт интересов и назначил солдат, служивших под его началом, на основании его связей с их семьями. Это вступает в явное противоречие с политикой ЦАХАЛа.

Его задержали и допросили в конце декабря, и через несколько дней освободили на ограничительных условиях. Сейчас расследование передали военной прокуратуре, которая, согласно ожиданиям, примет решение о предъявлении обвинения в ближайшие дни.

«Офицер в звании майора был арестован и допрошен по поводу преступлений против этики. Выводы будут отправлены в военную прокуратуру по окончании расследования. Офицер был отстранен от занимаемой должности», ‒ сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что сегодняшним утром, 12 января, силами ЦАХАЛа, МАГАВ и «Ямам» была проведена военная операция в Шхеме, по итогу которой задержали члена террористической группировки «Львиное логово» 33-летнего Ияда ан-Насар Шабару.

Во время операции произошла перестрелка, но израильские военные и полицейские не пострадали. У террориста изъяли два пистолета-пулемета «Карл Густав» («Карло») и взрывное устройство, а также кроме него арестовали еще четырех подозреваемых. Шабару обвиняют в совершении обстрелов.

Также «Курсор» сообщал, что во время плановых учений был ранен солдат ЦАХАЛа.