Кохави получил почетную награду от имени президента США

Во время церемонии отметили, что Кохави «продемонстрировал дух сотрудничества, углубив стратегическое партнерство между США и Израилем».

Во время визита начальника штаба Авива Кохави в США он получил награду «Легион за заслуги» имени президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Maariv.

«За исключительные заслуги на службе в качестве начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля в течение последних четырех лет. В рамках своих действий во время пребывания на посту начальника штаба подполковник Кохави продемонстрировал дух сотрудничества, углубив стратегическое партнерство между США и Израилем. Полковник Кохави утвердил позицию Израиля как лидера региональной безопасности, способного и эффективно работающего на Ближнем Восток. Как ценный партнер, подполковник Кохави продемонстрировал тесные отношения между Израилем и Соединенными Штатами, четко установив и разделив стратегические цели Израиля, в то же время тесно согласуясь со стратегическими национальными целями США», – заявили организаторы церемонии.

«Курсор» сообщал, что Кохави заявил о «совместных военных возможностях» Израиля и США против Ирана.