Кохави заявил о «совместных военных возможностях» Израиля и США против Ирана

Принимая у себя главу CENTCOM, Кохави заявил, что Израиль и США формируют совместные силы против Ирана.

Принимая у себя высокопоставленного генерала США, начальник штаба Сил обороны Израиля Авив Кохави заявил в среду, что две страны разрабатывают «совместные» возможности для противодействия Ирану.

Генерал Майкл Эрик Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM), в среду завершил свой четвертый официальный визит в Израиль с момента вступления в должность в апреле.

В комментариях, опубликованных АОИ, Кохави сказал, что Израиль и США «ускоренными темпами развивают совместные военные возможности» против Ирана и других угроз на Ближнем Востоке.

В ЦАХАЛе заявили, что Курилла провел встречу с Кохави и другими высокопоставленными офицерами относительно усилий Израиля против амбиций Ирана по установлению значительного военного присутствия в Сирии и передачи его оружия ливанской террористической группировке «Хизбалла».

Другими генералами, участвовавшими во встрече, были Одед Басюк, глава Оперативного управления, Ори Гордин, глава Северного командования, Таль Кельман, военный чиновник, отвечающий за дела Ирана, и Хидай Зильберман, военный атташе в Вашингтоне.

Генерал-майор Гордин также провел для Куриллы экскурсию по северной границе Израиля, подробно рассказав о деятельности «Хизбаллы» в Ливане и об иранских группировках в Сирии.

Командующий израильскими ВВС Томер Бар провел для Куриллы экскурсию по авиабазе Неватим в северной части пустыни Негев, где хранится парк самолетов-невидимок F-35i ВВС США.

В Неватиме Кохави и Бар представили Курилле «общую картину угроз на Ближнем Востоке и основные пункты плана совместного применения силы».

«Я хотел бы выразить огромную признательность за наше тесное сотрудничество с вооруженными силами США. Наша взаимная приверженность демонстрируется еженедельно. Мы работаем вместе на всех фронтах, чтобы собирать разведданные, нейтрализовывать угрозы и готовиться к различным сценариям на одной или нескольких аренах», — сказал Кохави.

«Мы тренируем и развиваем совместные военные возможности ускоренными темпами перед лицом развивающихся угроз на Ближнем Востоке и, в частности, против иранского режима», — добавил он.

Позже Курилла встретился с новым начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, который должен вступить в должность 17 января.

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