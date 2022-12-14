Командир МАГАВа прокомментировал гибель 16-летней девушки в Дженине

По его словам, девушка могла быть по ошибке застрелена снайпером.

В среду, 14 декабря, командир пограничной полиции Израиля (МАГАВ) Амир Коэн впервые высказался по поводу гибели 16-летней палестинки в городе Дженин, расположенном в Иудеи и Самарии. Он выразил безоговорочное одобрение действий бойцов.

Об этом сообщает Times of Israel.

«В расследовании, которое мне представили через несколько часов после инцидента, наши бойцы действовали правильно, мужественно, решительно и спасали жизни», — отметил Амир Коэн.

В ЦАХАЛе заявили, что существует высокая вероятность того, что 16-летняя девочка была случайно застрелена снайпером пограничной полиции. Ее нашли мертвой на крыше своего дома с огнестрельным ранением в голову после вывода израильских войск из Дженина.

Армия обороны Израиля, ссылаясь на первоначальное расследование стрельбы, заявила, что снайпер пограничной полиции открыл огонь по палестинским боевикам, которые стреляли по солдатам с крыш во время рейда.

«Боевые действия на враждебной территории, как мы видели недавно в районе Дженина, иногда омрачены туманом битвы. При этом мы обязаны принимать решения под огнем и в короткие сроки. У нас нет VAR (видеоповторы, которые судьи используют для просмотра голосов на футбольных матчах,- ред.). Мы не можем подойти к экрану и решить, что было правильно, а что нет», — говорит Коэн.

«Курсор» писал ранее, что Лапид извинился за смерть подростка в Дженине. Уходящий в отставку премьер-министр выразил сожаление в связи со смертью 16-летней девушки во время операции по задержанию подозреваемых в терроризме в Дженине.