Лапид извинился за смерть подростка в Дженине

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид выразил сожаление в связи со смертью 16-летнего подростка во время операции по задержанию подозреваемых в терроризме в Дженине и выразил соболезнования ее семье. Оказалось, девушку случайно застрелили агенты под прикрытием.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Лапида, обнародованное расследование является лишь предварительным. Сейчас правоохранители продолжают расследовать это дело, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Он сказал, что Государство Израиль будет продолжать пресекать терроризм и задерживать террористов там, где это необходимо. В то же время солдаты ЦАХАЛа и силы безопасности всегда будут принимать максимальные меры предосторожности для предотвращения жертв среди гражданского населения, даже в самых сложных ситуациях.

Отметим, что, по словам высокопоставленного офицера ЦАХАЛа, внутреннее расследование показало, что в воскресенье, 11 декабря, израильский солдат мог случайно убить 16-летнюю Яну Закхарн во время перестрелки в Дженине.

Офицер отметил, что сотрудник пограничной полиции, который якобы произвел выстрел – выдающийся и награжденный снайпер, который, вероятно, неправильно опознал и случайно выстрелил в нее ее, когда она стояла рядом с вооруженным террористом на крыше.

«Награжденный и опытный снайпер пограничной полиции заметил на крыше две фигуры. Одна из них была вооружена и открыла огонь. Он выстрелил в одну из фигур, когда она пыталась убежать. По нашим оценкам, она стояла рядом с одним из вооруженных мужчины, ее могли заметить и ошибочно опознать как вооруженного преступника. К сожалению, она была убита. АОИ и ее командиры сожалеют о причинении вреда посторонним людям, даже тем, кто находится в боевой обстановке и в перестрелке рядом с вооруженными террористами. Силы безопасности будут продолжать действовать для пресечения терроризма там, где это необходимо, прилагая чтобы не причинить вреда тем, кто к этому не причастен», – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Правоохранители добавили, что слова о том, что силы безопасности преднамеренно стреляли в посторонних людей, являются необоснованными и безосновательными.

«Курсор» сообщал, что, по словам Лапида, депутаты с конфликтом интересов не должны иметь права голоса.