Комаров с опасным вирусом обнаружили в Долине Звулун: как защититься

Комаров, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила, обнаружили в районе Долины Звулун. Ранее они были замечены в районе Эйлата и Аравы.

Сегодня, 8 августа, в министерстве здравоохранения отметили, что комаров с опасным вирусом заметили еще в одном районе Израиля. В связи с этим было принято решение усилить мониторинг зараженной территории и, при необходимости, провели профилактические меры.

Об этом сообщает издание «Детали».

Комаров-переносчиков вируса лихорадки Западного Нила заметили в Долины Звулун, а в начале августа их обнаружили в Эйлате, Грофите и на переходе Эйлат — Акаба.

В минздраве отмечают, что в этом году от заболевания скончался один человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Начальница департамента борьбы с вредителями министерства охраны окружающей среды Галь Загрон призвала граждан, проживающих в Долине Звулун, быть бдительными и устранить возле своих домов источники стоячей воды, на которую могут слетаться насекомые.

Также в минздраве напомнили, что обезопасить себя от укусов можно, установив на окна домов сетки и применяя необходимые средства защиты, например, фумигаторы.

Отметим, что в большинстве случаев лихорадка Западного Нила напоминает гриппоподобное заболевание и проходит самостоятельно. Самыми распространенными симптомами является повышенная температура, слабость, головная боль, сыпь. Но возможны и серьезные осложнения.

«Курсор» писал ранее, что на северо-западе Китая медики выявили первый в этом году случай заболевания бубонной чумой.