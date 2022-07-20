В Китае «проснулась» еще одна опасная болезнь

Переносчиком заболевания являются блохи, которые живут на диких грызунах. Возбудитель попадает в кровь и движется к лимфатическому узлу, где начинает размножаться.

На северо-западе Китая медики выявили первый в этом году случай заболевания бубонной чумой. Так, больной был найден в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что пациент вернулся из автономного района Внутренняя Монголия, который находится на севере Китая. Местные власти оперативно отреагировали на случай заболевания чумой, объявив о соответствующих мерах в регионе для предотвращения вспышки болезни.

Отметим, что в Китае в 2021 году зарегистрировали лишь один летальный исход, связанный с заболеванием бубонной чумой. В 2020-м году от этой болезни в КНР умерло четыре пациента.

Согласно данным от Всемирной организации здравоохранения, бубонная чума является самой распространенной формой чумы среди людей. Среди симптомов повышение температуры, озноб, слабость, тошнота и рвота.

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