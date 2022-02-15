Компания EPA признана виновной в правонарушениях, связанных с загрязнением воды

Еще одним правонарушением, за которое компания будет привлечена к ответственности — сильный необоснованный запах.

Мировой суд в Беэр-Шеве признал компанию EPA виновной в двух правонарушениях, связанных с загрязнением воды, и одном правонарушении, связанном с созданием сильного неприятного запаха. Кроме того, суд признал нескольких сотрудников компании, в том числе генерального директора, виновными в преступлениях, связанных с загрязнением воды при отягчающих обстоятельствах.

Суд постановил, что генеральный директор был осужден за неспособность справиться с произошедшими поломками, также как и два других сотрудника, Шломо Леви, вице-президент по инженерным вопросам в EPA, и Нир Савьон. А руководитель проекта Арие Амир был оправдан по всем приписываемым им правонарушениям.

Согласно обвинительному заключению, EPA и должностные лица компании — вице-президенты по исполнению и проектированию Симха Корен и Шломо Леви, инженер инженерного отдела — Артур Вайс и Хаим Бар Села, директор подразделения линейного обслуживания в EPA, каждый несет ответственность за свои неудачи. И аварии, которые нанесли один из самых больших экологических ущербов в стране. Общая площадь, понесшая наибольший ущерб, составила около 144 дунамов, а ущерб, нанесенный ущербом, по экспертным оценкам, превышает 100 миллионов шекелей.

После осуждения высокопоставленных чиновников EPA министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг заявила, что это было «важное решение суда».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что минприроды обнаружило утечку топлива в Ашкелоне.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.