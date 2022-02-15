Минприроды обнаружило утечку топлива в Ашкелоне

Утечка в Ашкелоне была обнаружена после многочисленных обращений в организации по защите окружающей среды граждан с жалобами на неприятную вонь.

После жалоб жителей района Министерство охраны окружающей среды объявило, что оно установило, что запах топлива связан с утечкой около 20 тысяч литров (5285 галлонов) топлива из резервуара в Ашкелоне, на юге Израиля, принадлежащего компании Europe Asia Pipeline Company.

Стоит отметить, что в этом же резервуаре уже происходила утечка топлива в конце 2020 года.

Министерство заявляет, что после расследования утечки и ее серьезности оно сообщит общественности дополнительную информацию.

Курсор ранее писал, что Минприроды Израиля заблокировало сделку по нефтепроводу с ОАЭ. Министерство охраны окружающей среды Израиля заявило в четверг, что оно заблокировало сделку с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов по транспортировке нефти из Персидского залива в Европу через израильский портовый город, в котором находится хрупкий коралловый риф.

Кроме того, министерство энергетики продлило на год лицензию на поиск нефти в Араве. Комиссия по нефти Министерства энергетики согласилась продлить на год лицензию на поиск наземной нефти в пустыне Арава на юге Израиля. Лицензия на проведение поисковых работ на участке площадью 275 кв. км (106 000 кв. миль) под названием Ая была выдана в 2019 году компаниям Arbel Oil and Gas Exploration и Shafir Engineering and Industry.

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