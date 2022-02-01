Компания Forescout объявила о приобретении израильской компании CyberMDX

CyberMDX позволяет больницам оказывать качественную помощь, обеспечивая безопасность и защиту систем и устройств, на которые они полагаются.

Компания Forescout Technologies, занимающаяся сетевой безопасностью, сегодня объявила о приобретении израильской компании CyberMDX, занимающейся кибербезопасностью в сфере здравоохранения, которая обеспечивает предотвращение угроз для медицинских устройств и клинических сетей. Финансовые подробности приобретения не разглашаются.

Об этом сообщает Globes.

CyberMDX с штаб-квартирой в Нью-Йорке и центром исследований и разработок в Тель-Авиве привлекла 30 миллионов долларов инвестиций. Решение CyberMDX предназначено для автоматизации и упрощения идентификации и защиты устройств, помогая персоналу больницы достигать большего с меньшими ресурсами.

Президент и соучредитель CyberMDX Амир Магнер сказал: «CyberMDX позволяет больницам оказывать качественную помощь, обеспечивая безопасность и защиту систем и устройств, на которые они полагаются каждый день для лечения пациентов и спасения жизней».

Компания по кибербезопасности IoT Forescout была основана в Израиле и после IPO Nasdaq была приобретена частной инвестиционной компанией Advent в прошлом году за 1,4 миллиарда долларов и до сих пор имеет центр разработки в Тель-Авиве.

Генеральный директор Forescout Ваэль Мохамед сказал: «Forescout наблюдает быстрый рост в сфере здравоохранения — рынке, на который компания всегда обращала внимание с точки зрения технологий и продаж. Кибербезопасность для IoMT, как и кибербезопасность для OT-устройств, требует специальных знаний и технологий. И мы рады, что команда CyberMDX присоединилась к Forescout, поскольку мы продолжаем предоставлять новые возможности на нашей ведущей на рынке платформе и расширяем наш центр исследований и разработок».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что израильские ученые собираются выращивать нут в космосе.

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