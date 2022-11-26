Компания IAI перенесла центр разработки наземных военных систем в Беэр-Шеву

Первоначальное решение о создании завода в Беэр-Шеве было принято в 2019 году.

Представители израильского концерна Israel Aerospace Industries (IAI) приняли решение перенести центр разработки и производства наземных военных систем из Ашдода в Беэр-Шеву.

Об этом сообщает Globes.

Предполагается, что на первом этапе от 200 до 300 сотрудников из тысяч, работающих в настоящее время в Ашдоде, будут трудоустроены в Беэр-Шеве в течение трех лет.

Первоначальное решение о создании завода в Беэр-Шеве было принято в 2019 году, когда компания объявила, что будет работать там в области автономных наземных роботов, наземных радиолокационных систем и радиолокационных систем пограничной охраны. Но с тех пор почти ничего не было сделано для реализации решения.

Бюджет первого этапа проекта включает в себя продвижение процедур по утверждению планов строительства научно-исследовательских лабораторий стоимостью более 100 миллионов шекелей. Объект будет построен на участке площадью более 200 дунамов (50 акров) в технопарке Беэр-Шевы.

Председатель IAI Амир Перец подтвердил планы, подчеркнув, что это решение символизирует видение IAI по развитию Негева. Но для продвижения этого видения потребуется участие нового правительства.

Избранный премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что Беэр-Шева станет столицей кибербезопасности и технологий Израиля, и IAI надеется, что он воплотит это заявление в жизнь.

Генеральный секретарь рабочего комитета IAI Яир Кац отметил, что работникам, которые переедут из Ашдода в Беэр-Шеву, будет предложен пакет льгот и грантов и повышение заработной платы на несколько тысяч шекелей, а тем, кто не захочет переезжать, будет предложена альтернативная работа в Ашдоде.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему.