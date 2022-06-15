Израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему

Система GREEN LOTUS предназначена для обеспечения как высокоэффективных противоракетных, артиллерийских и минометных возможностей (C-RAM), так и возможностей наблюдения за воздухом и землей.

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила GREEN LOTUS (ELI-2139), свою новейшую тактическую многоцелевую мультисенсорную систему, в рамках Eurosatory, ведущей европейской выставки наземной обороны безопасности.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Система GREEN LOTUS предназначена для обеспечения как высокоэффективных противоракетных, артиллерийских и минометных (C-RAM) возможностей, так и возможностей воздушного и наземного наблюдения как для стационарных, так и для маневрирующих войск.

Способность GREEN LOTUS выполнять воздушное и наземное наблюдение вместе с C-RAM особенно ценна как средство защиты сил. GREEN LOTUS делает это с помощью уникального набора датчиков, как активных, так и пассивных, которые максимизируют эффективность контрмер и ситуационную осведомленность.

Announcing another advanced land system: Green Lotus A multi-mission, multi-sensor system for counter- rocket, artillery, & mortar (C-RAM) and air & ground surveillance, the Green Lotus maximizes situational awareness for both maneuvering and stationary forces#Eurosatory2022 pic.twitter.com/upEllPXSGc — Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) June 13, 2022

По сути, GREEN LOTUS объединяет датчики IAI-ELTA в автоматизированную систему для обнаружения, отслеживания, классификации и идентификации самых разных воздушных и наземных целей.

Все эти данные собираются и обрабатываются в его пульте управления, который способен обнаруживать, классифицировать и идентифицировать благодаря помощи искусственного интеллекта. В целом эти данные объединяются и используются для получения комплексной картины ситуационной осведомленности и интеграции систем противодействия.

Система может быть адаптирована к конкретным потребностям каждого клиента благодаря своей модульной архитектуре. Его датчики, каждый из которых расположен на уникальной конструкции, могут использоваться для охвата на 360 градусов.

«Мы с гордостью представляем нашу новейшую систему, которая продолжает давнее наследие технологических инноваций IAI. GREEN LOTUS объединяет ряд проверенных датчиков IAI в уникальную передовую многоцелевую систему», — заявил исполнительный вице-президент IAI и генеральный директор ELTA Йоав Тургеман.

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