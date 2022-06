Израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила GREEN LOTUS (ELI-2139), свою новейшую тактическую многоцелевую мультисенсорную систему, в рамках Eurosatory, ведущей европейской выставки наземной обороны безопасности.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Система GREEN LOTUS предназначена для обеспечения как высокоэффективных противоракетных, артиллерийских и минометных (C-RAM) возможностей, так и возможностей воздушного и наземного наблюдения как для стационарных, так и для маневрирующих войск.

Способность GREEN LOTUS выполнять воздушное и наземное наблюдение вместе с C-RAM особенно ценна как средство защиты сил. GREEN LOTUS делает это с помощью уникального набора датчиков, как активных, так и пассивных, которые максимизируют эффективность контрмер и ситуационную осведомленность.

Announcing another advanced land system: Green Lotus

A multi-mission, multi-sensor system for counter- rocket, artillery, & mortar (C-RAM) and air & ground surveillance, the Green Lotus maximizes situational awareness for both maneuvering and stationary forces#Eurosatory2022 pic.twitter.com/upEllPXSGc

— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) June 13, 2022