Компания IAI представила ракету, которую можно носить в рюкзаке

Ракета может летать на высоте более 700 метров.

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) презентовал высокоточную ракету Point Blank с электрооптическим наведением, которую можно носить в солдатском рюкзаке.

Об этом пишет Jpost.

Вес ракеты составляет 7 килограммов, а длина — 1 метр. Point Blank может летать на высоте более 700 метров с максимальной скоростью 178 миль в час. Она также может зависать в воздухе, используя электрооптические системы для сбора информации наблюдения и подтверждения характера цели и точного положения перед атакой.

Тактические подразделения, от небольших групп до батальонов, смогут использовать систему, которая запускается вручную и управляется одним солдатом. Ракета также может взлететь и приземлиться вертикально обратно в руку военнослужащего.

IAI получила многомиллионный контракт от Управления технической поддержки иррегулярных боевых действий (IWTSD) Министерства обороны США на быструю разработку и поставку «ROC-X», версии системы Point Blank.

«Эта ракета присоединяется к семейству ракет IAI, чтобы предоставить наземным тактическим силам более точные возможности для проведения наступательных операций. Компания продолжает разрабатывать и улучшать широкий спектр своих систем, которые обеспечивают точные оперативные решения, и твердо поддерживает наших клиентов в США», — сказал исполнительный вице-президент IAI по системам, ракетам и космической группе Гай Бар Лев.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему, которая предназначена для обеспечения как высокоэффективных противоракетных, артиллерийских и минометных возможностей (C-RAM), так и возможностей наблюдения за воздухом и землей.