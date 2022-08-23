СМИ узнали, возобновятся ли прямые рейсы между Израилем и Китаем

Все прямые рейсы из Израиля в Китай и обратно были заморожены после начала пандемии COVID-19.

До коронавируса, который поразил практически все страны и которому уделяли особое внимание все новости мира, израильские и китайские авиакомпании предлагали 25 рейсов в неделю из аэропорта Бен-Гурион в пять китайских городов. Ранее министр туризма Йоэль Развозов встретился с послом Китая в Израиле Цай Ранем, чтобы обсудить возможное возобновление прямых рейсов из Иерусалима в Пекин.

Развозов считает приоритетом восстановление туристического сотрудничества с Китаем. По его словам, цель состоит в том, чтобы к 2030 году увеличить китайский туризм в Израиле до 10 миллионов китайских туристов в год.

На встрече они обсудили постепенное возвращение прямых рейсов, при этом Ран и Развозов договорились «изучить возможность» планирования новых рейсов к концу 2022 года.

В рамках соглашений, заключенных между ними, китайские Hainan Airlines и Sichuan Airlines будут работать над восстановлением прямых рейсов из Тель-Авива в Шэньчжэнь и Чэнду соответственно.

«Китайские туристы, которые прибудут в Израиль, являются экономическим якорем для государства и принесут огромные суммы денег», — сказал израильский министр.

«Я хочу поблагодарить посла за сотрудничество и за углубление связей между нашими двумя древними культурами», — добавил он.

Помимо туризма, Развозов и посол Китая также обсудили укрепление экономических и дипломатических связей между Израилем и Китаем, а также развитие торговли через совместный комитет по инновациям, созданный двумя странами.

Ранее Курсор писал, что Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион. В аэропорту им. Бен Гуриона заработает новый комплекс добровольного ПЦР-тестирования за счет государства.

Кроме этого, время полета из США в Израиль сократится вдвое. American Airlines, крупнейшая в мире авиакомпания, приобрела 20 самолетов Boom Supersonic Overture с возможностью покупки еще 40, что сократит время полета вдвое.

Курсор сообщал о цифровой революции в аэропорту Бен-Гурион: вводится новшество при регистрации. В аэропорту Бен-Гурион запускается система самообслуживания при регистрации пассажиров. Можно будет быстро и удобно самому взвесить свои чемоданы и распечатать необходимые бирки.

Наш сайт информировал, что в скором времени откроются новые авиарейсы из Израиля в Грузию и на Кипр.

Напомним, что названы аэропорты мира, из которых самолеты чаще всего вылетают с опозданием.