Конгрессмены США призывают Байдена «использовать все инструменты» против правительства Нетаниягу

В обращении демократы выражают «глубокое беспокойство в связи с планируемыми изменениями структуры правовой системы в Израиле».

92 из 212 конгрессменов от Демократической партии подписали обращение к президенту Байдену с призывом «использовать все имеющиеся в распоряжении дипломатические инструменты, чтобы не дать правительству Израиля разрушать демократические государственные институты и подрывать перспективу создания двух государств для двух народов».

Об этом сообщает Israel Info.

В письме конгрессменов выражается «глубокое беспокойство в связи с планируемыми изменениями структуры правовой системы в Израиле, хрупкой ситуацией на Западном берегу и угрозой частичной или полной аннексии территорий, которые с высочайшей вероятностью станут частью будущего палестинского государства».

Авторы петиции, поддержанной либеральной произраильской организацией JStreet, увязывают воедино планы «судебной реформы», ликвидирующей независимость и силу судебной ветви власти, с аннексионистскими планами ультраправых партий, входящих в правящую коалицию.

«Письмо конгрессменов выражает позицию «центристского», произраильского мейнстрима Демократической партии. Но демократы «левого», прогрессистского направления настроены гораздо более радикально — они требуют от президентской администрации использовать против ультраправого правительства Израиля не только дипломатические средства, но и инструменты экономического давления, включая угрозу прекращения военной помощи еврейскому «государству апартеида», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы, который вызвал критику со стороны членов партии «Ликуд» и оппозиции.

Предложение президента по изменению реформы включает несколько пунктов. В частности, отменяется возможность преодоления вето БАГАЦ большинством голосов депутатов Кнессета, и БАГАЦ получает право отменять обычные законы. Отменить что-либо из Основных законов сможет только полный состав судей при большинстве голосов (две трети), а Кнессет не сможет утвердить закон, противоречащий этому пункту.

Также Курсор писал о том, что президент Германии сделал заявление о судебной реформе в Израиле.