Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы: как отреагировал Кнессет

Президент Израиля Ицхак Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы, который вызвал критику со стороны членов партии «Ликуд» и оппозиции.

Об этом пишет «Іsraelinfo«.

Предложение президента по изменению реформы включает несколько пунктов. В частности, отменяется возможность преодоления вето БАГАЦ большинством голосов депутатов Кнессета, и БАГАЦ получает право отменять обычные законы. Отменить что-либо из Основных законов сможет только полный состав судей при большинстве голосов (две трети), а Кнессет не сможет утвердить закон, противоречащий этому пункту.

Предлагается сформировать комиссию по назначению судей, которая будет состоять из трех министров, одного депутата от правящей коалиции, двух депутатов от оппозиции, трех судей Верховного суда и двух представителей общественности, которые будут назначаться министром юстиции и Председателем Верховного суда. Это исключит автоматическое большинство у правящей коалиции.

Также проект закрепляет основные гражданские права, которые ранее не были закреплены, включая принцип равенства перед законом, защиту прав граждан независимо от их религии, расы, пола, сексуальной ориентации, физических, психических или умственных ограничений. Кроме того, проект гарантирует свободу слова, свободу совести и вероисповедания.

Правительство имеет право в исключительных случаях занять позицию, противоположную позиции юридического советника, с обязательной ответственностью перед Кнессетом и общественностью, и может получить внешнюю юридическую поддержку, если его решение будет обжаловано в суде.

Лидер партии «Авода» Мерав Михаэли уже высказала отрицательное мнение по поводу предложения президента.

«Ответ отрицательный. Намерения, конечно прекрасны, но не имеют отношения к тому, что происходит в Законодательном комитете. Буквально вчера они приняли еще один коррупционный закон, который позволит Нетаньяху получать пожертвования, а на днях они приняли закон, который запрещает проносить квасное и разрешает обыск на входе в больницы. Так с кем мне там говорить?», — сказала депутат.

«Курсор» писал о том, что накануне Герцог призвал Кнессет к новому компромиссу по судебной реформе. Новые предложения Герцога касаются процесса отбора судей и принятия основных законов. Он предлагает отменить автоматическое большинство коалиции в комиссии по назначению судей, но не допускать доминирования судейского корпуса. Вместо этого он предлагает ввести в комиссию компромиссные фигуры «представителей общественности», которые будут назначаться по взаимному согласованию. Такое предложение было выдвинуто президентом после массовых протестов и беспорядков из-за судебной реформы.