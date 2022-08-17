Контракты на 240 млн долларов: израильская компания займется модернизацией танков

Компания Elbit Systems выиграла два крупных контракта на модернизацию боевых танков и поставок передовой электроники для международного заказчика.

Израильская компания Elbit Systems, которая занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения, получила два контракта на общую сумму 240 миллионов долларов.

Об этом сообщает издание Globes.

Компания получила заказ на модернизацию боевых танков и поставку передовых комплектов электроники от неназванного международного заказчика. Первый контракт на сумму 60 млн долларов заключен на два года, а второй — на сумму 180 млн долларов заключен на четыре года.

Отметим, что Elbit Systems считается ведущей компанией в области технологических систем для военной бронетехники. Она разрабатывает и производит системы управления огнем, оптико-электронные системы (танковые прицелы компании удостоены Премии обороны Израиля) и защитные системы, такие как система активной защиты «Железный купол».

Генеральный директор Elbit Systems Бецалел Махлис отметил, что военные проявляют интерес к улучшению эксплуатационных возможностей своих бронированных платформ, а их компания имеет уникальные возможности для удовлетворения растущего спроса на этом рынке.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания Elbit Systems, на фоне роста нестабильности и угрозы перерастания локальных конфликтов в Восточной Европе или в Юго-Восточной Азии, заключила крупный контракт с одной из европейских стран на поставку разведывательных систем.