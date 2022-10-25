Координатор по делам заключенных и пропавших без вести покидает пост: подробности

Покидая должность, Ярон Блюм призвал объединиться «все стороны, вовлеченные в эту священную и сложную работу».

Координатор по делам заключенных и пропавших без вести Ярон Блюм договорился с премьер-министром Яиром Лапидом о прекращении своих обязанностей на следующей неделе, 31 октября.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что Лапид поблагодарил Блюма за пять лет открытой и секретной деятельности, а также за профессиональное, самоотверженное и чуткое исполнение своей роли. Премьер подчеркнул, что Государство Израиль всячески способствует возвращению детей, пленных и пропавших без вести.

По завершении своих обязанностей Ярон Блюм выразил поддержку семьям, чьи родственники оказались в плену или пропали без вести, а также призвал объединиться «все стороны, вовлеченные в эту священную и сложную работу».

Отмечается, что временно исполняющим обязанности координатора по делам заключенных и пропавших без вести будет военный секретарь премьер-министра генерал Ави Хиль.

Как сообщал Курсор, в конце 2021 года офицер ЦАХАЛа Ярон Блюм, отвечающий за координацию вопроса о заключенных и пропавших без вести израильтянах, сотрудник Управления военной разведки, участвовавший в деликатных и конфиденциальных контактах с ХАМАСом и Египтом, подал в отставку.

Тогда, согласно сообщениям СМИ, отставка офицера произошла в знак протеста против того, что государство Израиль, по его мнению, недостаточно способствует возвращению заключенных, удерживаемых в Газе. Офицер заявил, что Израиль демонстрирует беспомощность в этом вопросе.

Также Курсор информировал о том, что лидер «Исламского джихада» Зиад аль-Нахала обвинил Израиль в отказе следовать своим обещаниям по освобождению пленных и предупредил о последствиях такого решения.