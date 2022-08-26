Лидер «Исламского джихада» вновь заявил об угрозах Израилю

Лидер «Исламского джихада» обвинил Израиль в отказе следовать своим обещаниям по освобождению пленных и предупредил о последствиях такого решения.

Лидер «Исламского джихада» Зиад аль-Нахала в четверг обвинил Израиль в уклонении от обязательств, которые он взял на себя перед Египтом на переговорах о прекращении огня после боевых действий операции «Рассвет».

Зиад аль-Нахала заявил, что «вражеское правительство понесет за это полную ответственность».

В соглашении о прекращении огня, которым завершилась операция «Рассвет», Египет обязался добиваться освобождения двух террористов Исламского джихада, содержащихся в Израиле: Бассама аль-Саади, лидера Исламского джихада в Самарии, и Халиля Аваде, который начал голодовку в знак протеста против своего административного задержания.

По утверждениям Исламского джихада, Израиль обещал освободить их, но не сдержал своего слова, когда было решено предъявить обвинение аль-Саади, а Аваде был переведен в больницу без отмены административного ареста.

Военное крыло «Исламского джихада» недавно пригрозило мерами против Израиля в ответ на отказ от освобождения ас-Саади и Аваде.

Нахала передал в послании Израилю: «Мы говорим врагу и тем, кто ему помогает, и его сторонникам: на этой земле, которая принадлежит нам, либо вы будете на ней, либо мы. Мы будем бороться с вами вечно, и мы будем продолжать бороться, пока вы не уйдете».

Ранее «Курсор» писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада.

Также мы информировали, что соглашение Израиля о прекращении огня с «Исламским джихадом» под угрозой.