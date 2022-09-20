Король Иордании предупредил о «подрыве статус-кво Иерусалима» в ООН

По словам короля, будущее Иерусалиме вызывает «неотложную озабоченность».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Город является священным для миллиардов мусульман, христиан и евреев по всему миру. Подрыв правового и исторического статус-кво Иерусалима вызывает глобальную напряженность и углубляет религиозные разногласия. Священный город не должен быть местом ненависти и разделения, и как хранители мусульманских и святых мест Иерусалима мы привержены защите исторического и правового статус-кво, их безопасности и будущему», – заявил он.

Абдалла II утверждает, что в Иерусалиме христиане находятся «под огнем».

«Как мусульманский лидер, позвольте мне четко заявить, что мы привержены защите прав, драгоценного наследия христианского народа для нашего региона. Нигде это не является более важным, чем в Иерусалиме. Сегодня христианство в святом городе находится под огнем. Права церквей в Иерусалиме находятся под угрозой. Это не может продолжаться», – сказал король.

Также он призвал к тому, чтобы палестинские беженцы и их потомки получили поддержку, а также к созданию двух государств на основе границ 1967 года с Иерусалимом в качестве общей столицы.

«Мир по-прежнему недостижим. Ни война, ни дипломатия не нашли ответа на эту историческую трагедию. Именно сами люди, а не политика и политики, должны будут собраться вместе и подтолкнуть своих лидеров к решению этого вопроса. Как бы выглядел наш мир сейчас, если бы конфликт был улажен давно? Если бы стены никогда не возводились, а вместо этого людям было бы позволено строить мосты сотрудничества?», – добавил Абдалла.

Ранее «Курсор» сообщал, что Дональд Трамп предлагал Иудею и Самарию королю Иордании Абдалле.