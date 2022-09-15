Дональд Трамп предлагал Иудею и Самарию королю Иордании Абдалле: что об этом известно

Так, стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп предложил Иордании полный контроль над Иудеей и Самарией в 2018 году. Об этом идет речь в одном из отрывков книги «Разделитель: Трамп в Белом доме 2017-2021», написанной Питером Бейкером и Сьюзен Глассер.

Об этом пишет «Jpost».

Любопытно, знали ли в Израиле, а точнее действующий тогда премьер-министр Биньямин Нетаниягу о предложении Трампа. При этом известна реакция короля Иордании. В разговоре с американским другом Абдалла II ибн Хусейн сказал, что «думал, что у него сердечный приступ», когда бывший президент США сделал ему предложение.

«Я не мог дышать. Я согнулся пополам», — цитируется в книге слова короля.

Сообщается, что Трамп думал, что таким образом он «окажет услугу королю Иордании». Дело в том, что Иордания управляла вышеуказанными территориями с 1948 года, пока израильские войска не захватили этот район в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, почему Трамп долгое время боялся, что Иран его ликвидирует.

Также мы сообщали, что прокуратура США заявила, что Трамп вернул не все секретные документы. Возможно расследования о пропаже документов из Белого дома будет продолжаться.