Коронавирус в Израиле: статистика за 8 апреля

Коронавирус был обнаружен у 835 тысяч 437 человек в Израиле с момента начала эпидемии в стране. 824 тысячи 666 пациентов смогли победить болезнь и выздороветь. Однако 6277 случаев закончились летально.

На данный момент в Израиле подтверждают 4494 активных случая заболевания COVID-19. Из них:

4215 пациентов переносят недуг легко или бессимптомно;

279 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Кроме того, в Израиле проводится кампания по вакцинации населения. Минздрав смог добиться значительных успехов. Так, 4 миллиона 901 тысяч 736 израильтян полностью привились от COVID-19, получив две дозы вакцины. Также 5 миллионов 299 тысяч 391 человек получили одну дозу препарата.

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