Крупная австралийская сеть аптек нацелилась на рынок Израиля

Сеть насчитывает более 500 магазинов и интернет-сайтов, обслуживающих 120 миллионов покупателей в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Китае.

На израильский рынок планирует выйти крупная австралийская фармацевтическая сеть Chemist Warehouse. По данным минэкономики, она находится на «продвинутой стадии» принятия решения.

Об этом сообщает издание Globes.

Сеть владеет 500 магазинами и интернет-сайтами, которые обслуживают клиентов в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Китае. Компания предлагает косметику, парфюмерию, а также лекарственные средства, называя себя «самой дешевой интернет-аптекой» Австралии.

Пока представители сети не приняли окончательного решения по поводу выхода на израильский рынок, но на этой неделе состоялась встреча гендиректора минэкономики Израиля Рона Малка и председателя совета директоров Chemist Warehouse Джека Ганца.

К слову, выход фармацевтической на израильский рынок станет возможным благодаря реформе в импорте косметики и парфюмерии, которая вступит в силу в январе следующего года.

Журналисты сравнили цены в израильских аптеках и на сайте компании Chemist Warehouse, и отметили, что некоторые товары, например, зубную пасту Colgate или жидкость для ротовой полости Listerine, можно купить на сайте сети намного дешевле.

«Курсор» писал ранее, что в следующем году в Израиле открыть свои первые магазины собирается крупная голландская сеть SPAR Internationa. Они будут работать в нескольких форматах.