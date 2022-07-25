На израильский рынок выходит крупная сеть супермаркетов

В следующем году в Израиле открыть свои первые магазины собирается крупная голландская сеть SPAR Internationa. Они будут работать в нескольких форматах.

Голландская сеть розничной торговли SPAR International заявила о том, что выходит на рынок Израиля. Первые магазины планируют открыться в стране уже в 2023 году.

Об этом сообщает издание Themarker.

Известно, что компания будут работать по франшизе. Официальным франчайзи SPAR в Израиле станет Амит Зеэв. До недавнего времени он занимал должность гендиректора сети «Яинот Битан», принадлежащей израильской компании «Электра цриха».

Супермаркеты голландской сети будут работать в нескольких форматах: магазины шаговой доступности SPAR Express, супермаркеты в городской черте под брендом SPAR и крупные супермаркеты площадью более 1000 квадратных метров под названием EUROSPAR.

Сообщается, что недавно представители сети посетили Израиль и провели переговоры с бизнесменом Рами Леви, владеющим одноименной сетью супермаркетов. Но их встреча завершилась без согласования какого-либо сотрудничества.

К слову, на израильский рынок скоро также выходит французская компания розничной торговли Carrefour. И у нее, в отличие от SPAR, есть уже готовые помещения под супермаркеты. А вот голландской компании придется либо купить существующую сеть супермаркетов, либо открывать собственные магазины.

В SPPAR отмечают, что компания будет работать над тем, чтобы лучшие в мире продукты были доступны значительно дешевле средних израильских цен.

«Курсор» писал ранее, что один из крупнейших импортеров и производителей продуктов питания «Шастович» объявил о повышении цен.