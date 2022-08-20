Крупная фармацевтическая компания рассматривает возможность выхода на рынок Израиля

Это хорошая новость для израильской фармацевтики, в которой доминируют такие компании, как Super-Pharm, Good Pharm и Be from Supersol.

Гендиректор Министерства экономики и промышленности Израиля д-р Рон Малка на этой неделе побеседовал с Джеком Ганцем, председателем и соучредителем Chemist Warehouse, в рамках процесса расширения.

Процесс начался по инициативе Министерства экономики и промышленности и экономического атташе министерства в Австралии. Сеть обслуживает около 120 млн клиентов в более чем 500 физических магазинах с обширной онлайн-активностью в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Китае.

Французская розничная сеть Carrefour стала первой европейской аптекой, фактически вышедшей на израильский рынок. Цены на лекарства, а также на зубную пасту, шампунь, подгузники и другие косметические товары в Израиле заметно выше, чем в Европе.

Министр экономики и промышленности Орна Барбивай сказала: «Еще одна сеть, желающая выйти на рынок Израиля после проведения импортных реформ, является важным шагом к усилению конкуренции на израильском рынке. Это также важный шаг к реформе импорта, преимущества которой будут переданы израильским потребителям и приведут к снижению цен».

Ранее Курсор писал, что Израиль закрывает медицинские школы для иностранных студентов. Американские и канадские студенты обучались в трех израильских медицинских школах, созданных специально для них.