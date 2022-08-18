Израиль закрывает медицинские школы для иностранных студентов

Американские и канадские студенты обучались в трех израильских медицинских школах, созданных специально для них.

Ранее правительство объявило, что Американская медицинская программа на медицинском факультете Саклера Тель-Авивского университета; Медицинская школа международного здравоохранения при Университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве; и школа Геллера, Американская медицинская школа Техниона, прекратит набор новых студентов после этого года. Студенты, которые в настоящее время зачислены или начинают учебу этой осенью, могут остаться до окончания учебы.

«Нехватка кадров в системе здравоохранения — это национальная проблема, которой не уделялось должного внимания в течение многих лет, и сегодня большинство студентов-медиков учатся за границей», — говорится в заявлении министра здравоохранения Израиля Ницана Горовица (Мерец).

«Эти места нужны для израильских студентов, а не для иностранных студентов, которые не должны работать в израильской системе здравоохранения», — добавил он.

Хотя некоторые выпускники медицинских программ в конце концов переехали в Израиль, большинство из них сразу же вернулись в США, чтобы продолжить свое обучение и начать свою карьеру. Списки, опубликованные каждой из школ, показали, что выпускники оказались в резиденциях в ряде университетов и медицинских центров в США, в том числе в нескольких престижных учреждениях.

В то же время большинство израильтян, которые готовятся стать врачами, делают это за пределами страны, отчасти из-за нехватки мест в израильских медицинских школах и больницах.

Неясно, были ли школы предупреждены о решении правительства или же они намерены сопротивляться ему. Все они до недавнего времени давали рекламу абитуриентам. В школе Саклера в разделе приема на веб-сайте теперь отображается сообщение об ошибке, а на веб-сайте школы Технион написано: «Пожалуйста, не подавайте заявку на выпуск 2027 года».

Между тем, школа Университета Бен-Гуриона сообщает на одной странице, что начинает собирать заявки для студентов, которые будут зачислены в 2023 году, но нажатие «Подать заявку сегодня» приводит к странице, на которой написано следующее: «В настоящее время заявки не открыты. на осень 2023 года. Пожалуйста, свяжитесь с нами в ближайшее время».

Три иностранные медицинские школы открылись в период с 1969 по 1998 год, и в них обучались в основном американские студенты-евреи, которые не поступают в американские медицинские школы или недовольны тем, куда их принимают.

Эти студенты платили значительно меньше, чем в США, где медицинская школа может стоить более 60 000 долларов в год, и многие студенты заканчивают обучение со значительными долгами, но намного больше, чем студенты из Израиля, где медицинская школа стоит около 3 500 долларов в год.

Это означает, что три университета потеряют основной поток доходов из-за решения правительства. Согласно отчету Times of Israel, чтобы побудить их зачислять больше израильтян, правительство планирует выделить субсидии в размере 18 000 долларов на каждого студента.

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