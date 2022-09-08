Крупнейшая торговая сеть Израиля открывает первый супермаркет без касс

Покупатели нового супермаркета смогут загрузить товары в тележки и без промедления выйти, не задерживаясь в очередях возле касс.

Сегодня, 8 сентября, в Тель-Авиве крупная торговая сеть «Шуферсаль» открывает первый автоматический супермаркет, где покупатели могут спокойно брать из полок нужные продукты и идти домой, не расплачиваясь при выходе.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Платеж за покупку снимается автоматически, а чек будет приходить на электронную почту. Но перед этим, покупателю нужно зарегистрироваться в приложении сети «Шуферсаль». Магазин автоматизирован с помощью технологии распознавания лиц, разработанной стартапом Trigo. Разработчики уверяют, что она разработана в соответствии с жесткими стандартами законодательства ЕС и предотвращает злоупотребление и нарушение тайны личной жизни.

Все товары, которые покупатель берет с полки, система идентифицирует и добавляет в виртуальную корзину, а после этого списывает с карты деньги.

Первый автоматический супермаркет находится в центре Тель-Авива на улице Менделе Мохер Сфарим, 7.

В ближайшие годы торговая сеть планирует роботизировать все свои 272 магазина.

«Курсор» писал ранее, что 7 сентября, крупнейшая израильская торговая сеть «Шуферсаль» предупредила про отзыв партии «желтой порезанной замороженной фасоли», потому что в одной из упаковок продукта покупатель нашел насекомое.