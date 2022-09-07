Торговая сеть Shufersal отзывает партию продукта: в чем причина

Сегодня, 7 сентября, крупнейшая израильская торговая сеть Shufersal предупредила про отзыв партии «желтой порезанной замороженной фасоли», потому что в одной из упаковок продукта покупатель нашел насекомое.

Об этом сообщает издание «Детали».

Представители компании заявили, что забирают партию продукта с полок магазинов в «мерах предосторожности», хотя находка и не создает угрозы здоровью покупателей.

«Курсор» писал ранее, что против сети супермаркетов Shufersal был подан иск после того, как 12-й канал сообщил, что сеть предоставляет скидки на специальном сайте для покупателей ультраортодоксов.

Еще мы писали, что сеть супермаркетов Shufersal заявила, что отзывает печенье, продаваемое под собственной маркой, из-за опасений по поводу наличия в выпечке нейлоновых волокон. Представитель сети заявил, что, по мнению руководства, волокна случайно попали в печенье во время производства, и она отзывает продукцию из магазинов «из предосторожности».

Напомним, что компания «Санфрост», принадлежащая «Тнуве» — крупнейшему производителю продуктов, отзывает партию замороженной стручковой фасоли из продажи. В компании отметили, что в одном из пакетов был найден «инородный предмет», но какой именно не уточняется.