Кто уволил Дери — сам будет уволен: ШАС выступил с угрозами

Высокопоставленный чиновник из партии ШАС заявил, что теперь они ускорят проведение правовой реформы.

Таким образом в партии прореагировали на публикацию письма председателя Верховного суда.

После слов судьи Эстер Хают о том, что она уйдет с поста председателя Верховного суда, если правовая реформа Ярива Левина будет одобрена, в ШАС растут протесты.

По словам министра, это приведет к замкнутому кругу, «кто уволил Дери — будет уволен из-за него».

Согласно заявлению Эстер Хают, она публично не угрожает уйти в отставку, чтобы ее не изображали как человека, угрожающего избранному Кнессету и действующему правительству. Следует отметить, что Верховный суд отверг ее намерение уйти в отставку.

В судебной системе считают: «Хают решила, что у нее нет выбора. Ее руки связаны, но она также борется за доверие общества не меньше, чем Левин, который утверждает, что общественность не только поддерживает его численно, но и дает ему избирательную власть для реформ».

Ранее Курсор писал, какую должность требует Дери в переговорах с Нетаниягу.

Кроме этого, Дери может передать пост министра Моше Бар Симан-Тову.