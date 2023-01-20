СМИ узнали, какую должность требует Дери в переговорах с Нетаниягу

Лидер ШАС Арье Дери и коалиция во главе с «Ликудом» изо всех сил пытаются найти новую должность для ключевого партнера в новом правительстве.

Лидер ШАС Арье Дери настаивает на назначении его заместителем премьер-министра в ходе продолжающихся переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, через несколько дней после того, как Верховный суд лишил лидера ультраортодоксальной партии права занимать пост министра из-за его неоднократных судимостей.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно Channel 12, Дери и Нетаниягу обсуждали и обдумывали свой следующий шаг в надежде найти альтернативную высокопоставленную роль для лидера ШАС, который был назначен министром здравоохранения и внутренних дел в новое правительство, приведенное к присяге только в прошлом месяце. В сообщении говорится, что Нетаниягу и Дери хотят иметь план до того, как Дери официально уйдет в отставку, как того требует генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара, или будет уволен, но разногласия между ними по поводу наилучшего пути вперед остаются.

Согласно сообщению Channel 12, Дери попросил назначить его заместителем премьер-министра и настаивал на своем дальнейшем участии в кабинете безопасности, в то время как Нетаниягу предлагал ряд других вариантов, включая роль спикера Кнессета, от которой, как сообщается, Дери отказался. Премьер-министр также предложил принять закон, который ограничит право Высокого суда вмешиваться в вопросы назначения министров — шаг, который суд также может заблокировать — поскольку коалиция изо всех сил пытается найти способ обойти решение суда в среду и дать Дери высокопоставленную должность.

Назначить Дери заместителем премьер-министра также далеко, а реализовать его было бы сложно и рискованно, поскольку это может закончиться дисквалификацией Дери даже в качестве члена Кнессета. Назначение Дери заместителем премьер-министра потребует от правительства вынести вотум недоверия самому себе и сформировать новое правительство с разделением власти. Однако, поскольку Высокий суд никогда не выносил решения о том, может ли осужденный преступник быть назначен на эту роль, этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться судьями.

Согласно сообщениям СМИ, если ничего не поможет, Нетаниягу, как говорят, взвешивает возможность того, чтобы Дери стал «наблюдателем» в кабинете безопасности, группе высших министров, которым поручено принимать решения относительно военного положения Израиля, дипломатических отношений и других вопросов важнейшего государственного значения.

Роль заместителя премьер-министра была создана в 2020 году Нетаниягу и Бени Ганцем для их недолговечного правительства с разделением власти, а также использовалась последующим правительством во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом, которое было заменено в прошлом месяце. Нетаниягу и его новое бескомпромиссное правительство пообещали исключить законный вариант назначения альтернативного премьер-министра, утверждая, что должен быть только один национальный лидер.

Ранее Курсор писал, что в ШАС обвиняют Нетаниягу. Настоящая причина, по которой Нетаниягу отказался от назначения Дери заместителем премьер-министра, в том, что он боится реакции Верховного суда на него.

Ранее Курсор писал слова Дери: Если они закроют дверь, мы войдем через окно.

Кроме этого, Дери может передать пост министра Моше Бар Симан-Тову.

Помимо этого Лапид призвал уволить Дери.