Кубок мира в Дохе: гимнаст Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях

В Дохе начался второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях, став победителем классификации.

Во втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Дохе, израильский гимнаст Артем Долгопят занял первое место в квалификации в вольных упражнениях с результатом 14,6 балла. На втором месте оказался чемпион мира 2019 года из Филиппин, Карлос Йоло, набравший 14,5 балла.

Неделей ранее, Долгопят выиграл этап Кубка мира в вольных упражнениях, проходивший в Котбусе. Финал в вольных упражнениях пройдет 3 марта.

Артем Долгопят — израильский гимнаст украинского происхождения, олимпийский чемпион 2020 года в вольных упражнениях, серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы. Один из трех олимпийских чемпионов в истории Израиля.

Артем Долгопят является одним из редких гимнастов в мире, который выполняет тройное сальто назад на вольных упражнениях. В свои юношеские годы он участвовал в юношеских Олимпийских играх, но не смог завоевать медаль, заняв пятое место в опорном прыжке, седьмое в вольных упражнениях и одиннадцатое в многоборье. После игр гимнасту из Израиля долгое время приходилось бороться с травмами. С 2014 года он страдал от сильных болей в спине, а весной 2017 года получил повреждение пальца во время выступления на вольных упражнениях.

Несмотря на травмы, Долгопятову удалось проявить себя на крупнейших международных соревнованиях. На чемпионате Европы он оказался близок к пьедесталу в вольных упражнениях, но уступил своему соотечественнику Александру Шатилову в борьбе за бронзу. На чемпионате мира, несмотря на травму правой ноги, гимнаст сумел завоевать первую в истории Израиля серебряную медаль мирового первенства по спортивной гимнастике. На следующий год израильский гимнаст не сбавлял обороты. На чемпионате Европы он выиграл серебро на своей любимой площадке.

Напомним, израильтянин Саги Муки победил на турнире Большого шлема по дзюдо. Это первое золото спортсмена с 2021 года. В финале турнира спортсмен сразился с турецким дзюдоистом Ведатом Албайраком.Всего за 12 секунд израильтянину удалось одержать над соперником победу.