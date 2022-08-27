Где израильтяне хотят отпраздновать Рош ха-Шана: популярные запросы в Google

За последние 30 дней в Израиле, согласно статистике Google, очень вырос спрос на некоторые туристические направления.

Израильтяне начали задумываться над тем, где провести приближающийся праздник Рош ха-Шана, ведь в 2022 году он соединяется с выходными, а значит можно планировать полноценный отдых.

Об этом сообщает Travel.walla.

Согласно статистике Google, за последний месяц вместе с запросом «каникулы на Рош ха-Шана», израильтяне активно интересовались «рейсами в Афины» и «рейсами на Кипр». Запросы на эти направления участились на 5000%. Кипр граждане выбирают из-за его близкого расположения, ведь время в полете составляет всего 1,5 часа.

Кроме этого, израильтяне повысили свой интерес к сайту Shufersal Travel (4300%) и Bluebird Airways (2550%).

Не менее популярных является отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, в Google запрос «рейсы в Дубай» выросли в преддверии праздника на 50%. При чем особое внимание израильтяне обратили на отели Address Sky View Hotel и Fairmont.

И несмотря на войну, которая продолжается в Украине, спрос на «рейсы в Умань» все же остается высоким. Хотя местные власти и украинская сторона просит не рисковать своей безопасностью и отказаться от посещения города в текущем году.

«Курсор» писал ранее, что по данным Destinations Insights, первое место в списке самых популярных направлений среди израильтян на основе поисковых запросов во втором квартале 2022 года занял Стамбул.